Hemşehrileri, darbe girişimine direnişin sembol ismi Ömer Halisdemir'i gururla yad ediyor - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak direnişin sembol isimleri arasında yer alan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kahramanlığı, Niğde'de ve birçok ilde isminin verildiği üniversite, okul ve hastanelerle yaşatılıyor.

Niğde'deki üniversiteye, hastaneye, kentin en büyük meydanına ve Bor ilçesinde bir okula adı verilen Halisdemir'in kabrinin bulunduğu Çukurkuyu beldesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Beldede şehidin ismiyle 18 derslik bir okul yaptırılırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 2 bin 500 metrekare alanda, içinde müze olan 2 katlı kültür merkezi inşa etti. Halisdemir'e ait bazı eşyalar, fotoğraflar ve vatandaşların şehit Halisdemir için yazdığı mektupların sergilendiği müze, birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Şehidin kabrini ziyaret etmek için ülkenin birçok ilinden gelen vatandaşlar, dua okuyor, duygulu anlar yaşıyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'nın çok kara bir gece olduğunu, sonrasının ise Türkiye Cumhuriyeti için aydınlık günleri getirdiğini söyledi.

Kara gecenin bertaraf edilmesinin kolay olmadığına dikkati çeken Özdemir, o gece yüzlerce şehit verildiğini, binlerce insanın gazi olduğunu anımsattı.

Özdemir, darbe girişiminin sembol ismi Ömer Halisdemir'in Niğde'nin evladı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece Niğdeli 6 hemşehrimiz şehit, birçok hemşehrimiz de gazi oldu. O gece şehit olanların isimleri Niğde'de ve ülkemizin birçok yerinde yaşatılıyor. Özellikle sembol isim Ömer Halisdemir'in adı üniversitemize verildi. Kentin meydanı Ömer Halisdemir Meydanı, üniversite hastanemiz Ömer Halisdemir Hastanesi oldu. Ülkemizin birçok yerinde okullarda, hastanelerde ismi yaşatılıyor. Diğer şehitlerimiz Ramazan Konuş, Yalçın Aran, Varol Tosun, Kemal Tosun ve Hakan Ünver de farklı şehrimizde birçok okulda isimleriyle yaşatılıyor.

Şehitlerimizin isimlerinin verildiği okullarda, onlar kadar cesur, ülkesine, bayrağına sahip çıkan gençler yetişiyor. 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve hiçbir zaman da unutturmayacağız."

Yöneticilere düşen en büyük görevin 15 Temmuz ruhunu unutturmamak olduğunu belirten Özdemir, bunun için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"O kara gecede, vatandaşlarımız bütün dünyaya şunu haykırdı; 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin yönetim şeklini ancak biz belirleriz. Bizi yönetecek hükümeti ancak biz sandıkla getiririz, sandıkla götürürüz.' Bütün dünya şunu çok net gördü ki Türk milleti, asla dışarıdan müdahaleyi kabul etmez. İnşallah bu ruhla bundan sonra önümüze çıkan engelleri aşacağız. Tabii ki ümidimiz ve dileğimiz, bu tür engellerle karşılaşmamak, bu tür kara geceleri bir daha yaşamamak. Bizler üstümüze düşen görev neyse yerine getireceğiz ve gençlerimizin bu ruhu kaybetmemeleri, bu ruhu sonsuza dek yaşatmaları adına üstümüze düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz."