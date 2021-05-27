Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı - Son Dakika

Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı

27.05.2021 16:03
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı, System.String[]

Eskişehirliler, 27 Mayıs askeri darbesinde tutuklanan ve daha sonra idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darbenin 61. yıl dönümünde özlemle andı.

Eskişehirliler, 27 Mayıs askeri darbesinde tutuklanan ve daha sonra idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı darbenin 61. yıl dönümünde özlemle andı. O yılları hatırlayan Polatkan'ın hemşehrileri, karanlık bir dönemden geçildiğini, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın zulme uğradıklarını dile getirdiler.

27 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen ve Türk demokrasi tarihinde bir leke olarak tanımlanan askeri müdahalenin üzerinden tam 61 yıl geçti. 1950-60 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı görevini yürüten ve Eskişehir doğumlu olan Hasan Polatkan, darbede dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte tutuklanarak 16 Eylül 1961 tarihinde idam edildi. 1990 yılında TBMM tarafından alınan kararla itibarı iade edilen Hasan Polatkan'ı anan Eskişehirliler, Polatkan'ın halkın içinden yetişmiş ve zamanında büyük işler yapmış çok çalışkan bir devlet adamı olduğunu ifade ederek, idam edilmesinin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak her zaman hatırlanacağını dile getirdiler.

"Polatkan halk adamıydı"

Kırım Gelişim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi 79 yaşındaki Ferruh Ayhun, kendisi gibi Kırım kökenli olan Hasan Polatkan'ı şahsen tanıdığını ve ihtilal sırasında tutuklanmasını üzüntüyle hatırladığını dile getirdi. O dönemde matbaacılık yaptığını belirten Ayhun, Polatkan'ın halkla iç içe ve sıcakkanlı bir maliye bakanı olduğunu söyledi. Ayhun, "Benim kayınvalidem ile Hasan Polatkan kardeş çocukları. O günler karanlık günlerdi. Polatkan idarehaneye gelip giderdi. Hasan Polatkan, benimle ve matbaadaki çırakla oturup çay içen bir adamdı. Maliye bakanıydı, bizimle beraber gelir otururdu, halk adamıydı. Bilhassa köylülerle çok sıkı fıkıydı. Hacı annesi bu ihtilal dönemine yakın zamanda Polatkan'ı yanına çekip söylemiş, bunlar seni ipe götürür demişti" ifadelerini kullandı.

"Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı"

İhtilal zamanını çok iyi hatırladığını belirten eski Işıklar Mahallesi Muhtarı Şemsettin Doğan ise, "1949 doğumluyum. İhtilal zamanını çok iyi biliyorum. Hasan Polatkanımız hem hemşerimiz hem de mahallemizin adamıydı. Hatıralarını dinlerdik. İhtilal döneminde 'Adnan Menderes bir uçak dolusu altınla kaçıyor' gibi bir sürü yalan söylediler. Biz çocuktuk ama biliyorduk, bilinçliydik. Bir hemşehri olarak Hasan Polatkan için çok üzülmüştük. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan suçları yokken asıldı" diye konuştu.

Eskişehir'de Hasan Polatkan'ın isminin verildiği caddede yıllardır terzilik yapan Harun Erkmen de, o dönemler adına üzüldüklerini ve böyle olmamış olmasını dilediklerini aktardı. O dönemde bir kıyım olduğunu ve çok üzüldüklerini kaydeden Erkmen, idam edilen devlet adamları için Allah'tan rahmet diledi. - ESKİŞEHİR

Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı
Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı

Hasan Polatkan, Maliye Bakanı, Maliye, Mayıs, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı

Son Dakika Haberleri
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
15:37 Olay yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi         
16:51
Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı         
16:48
Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi         
16:22
Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı         
16:18
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek         
16:02
Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı         
15:52
"DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı         
15:24
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 16:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemşehrileri darbenin 61. yıl dönümünde Polatkan'ı unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement