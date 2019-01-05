Son Dakika Haberleri: Hemşehrilerimize Belediyeciliğin Her Alanında Hizmet Etmenin Onurunu Yaşıyoruz"

Hemşehrilerimize Belediyeciliğin Her Alanında Hizmet Etmenin Onurunu Yaşıyoruz"

58 dakika önce

Kayapınar ilçesi Memursen TOKİ'de site sakinleriyle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Hemşehrilerimize Belediyeciliğin Her Alanında Hizmet Etmenin Onurunu Yaşıyoruz
Kayapınar ilçesi Memursen TOKİ'de site sakinleriyle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar İlçesi Memursen TOKİ'de hemşehrilerimizle bir araya geldi. Site sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlattı. Vatandaşların beklentilerine göre hizmet yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, "Hemşehrilerimize belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Diyarbakır'ımızda herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik. Sizin taleplerinize göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya yapılan hizmetler için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:34 Kaynak: İHA

Memur Sen, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivaslı Esnaf Ücretli Poşet Uygulamasına "Cüşet" Adını Verdiği Ürünle Çözüm Buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı

"3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:32:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşehrilerimize Belediyeciliğin Her Alanında Hizmet Etmenin Onurunu Yaşıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]