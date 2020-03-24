Hemşehrilerinden Fatih Terim'e destek mesajları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hemşehrilerinden Fatih Terim'e destek mesajları - Son Dakika

Hemşehrilerinden Fatih Terim'e destek mesajları

6 saat önce

SOSYAL medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

Hemşehrilerinden Fatih Terim'e destek mesajları, System.String[]

SOSYAL medya hesabından dün akşam koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, dün akşam sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Terim'in bu paylaşımından sonra birçok kişi 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terim'in memleketi Adana'da yaşayanlar, hemşehrileri olan Fatih Terim'e geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında olduklarını söyledi.

'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'

Bir Adanalı olarak Fatih Terim'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, "Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Fatih Terim'in kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun ise "Burada onun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben Beşiktaş'ı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yener" diye konuştu.

Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın da Fatih Terim'i tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.


Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır
Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere çıktı         
11:36
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemşehrilerinden Fatih Terim'e destek mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]