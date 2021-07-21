Hemşehrimiz Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na Verildi. - Son Dakika
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Hemşehrimiz Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na Verildi.

21.07.2021 03:10
Hemşehrimiz Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na Verildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini söylemesinin ardından isim değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Havalimanında tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut'un isminin Erzincan Havalimanına verileceğini söylemesinin ardından isim değiştirilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Havalimanında tören düzenlendi. Erzincan Havalimanı isminin değiştirilmesi törenine, AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım ve Eşi Hanımefendi Semiha Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas, İstanbul Milletvekili Sayın Serkan Bayram, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Merhum Başbakanımız Yıldırım Akbulut'un eşi Saime Yıldırım ve kızları ile çok sayıda protokol mensubu ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı önünde düzenlenen törende ilk olarak konuşan Sayın Valimiz Mehmet Makas, havalimanının isminin Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olmasında emeği geçenlere teşekkür ederek herkesin Kurban Bayramını tebrik etti. İsim değişim töreninde aile adına konuşma yapan Yıldırım Akbulut'un kızı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Babası Merhum Başbakanımız Yıldırım Akbulut isminin Erzincan Havalimanı'nda yaşatılmasından aile mutluluk duyduklarını söyledi. Ardından törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, programa katılan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak, 14 Nisan'da hayatını kaybeden Yıldırım Akbulut'un, Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini, Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından birisi olduğunu söyledi. Son olarak konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Binali Yıldırım, "eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut 'nasıl bir insandı diye sorarlarsa, adam gibi adam, çok iyi bir insandı'. Biz onu sevdik o hak hukuk bilen, kibarlığı ile dürüstlüğü ile Türk siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır ve memleketi Erzincan'a da havalimanına adının verilmesi ile Erzincan'ın medarı iftarı olduğunu bir kez daha gördük. " dedi. Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Binali Yıldırım ve Eşi Hanımefendi Semiha Yıldırım, Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Eşi Hanımefendi Elif Makas ve beraberindeki protokol mensupları tarafından kurdelenin kesilmesi ile, üzeri kapalı olan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı tabelasının örtüsü de aynı anda indirilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

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Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Hemşehrimiz Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Merhum Yıldırım Akbulut'un ismi Erzincan Havalimanı'na Verildi. - Son Dakika
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