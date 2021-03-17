Hemşehrisinden Nusret'e şiir - Son Dakika

Hemşehrisinden Nusret'e şiir

17.03.2021 08:31
Hemşehrisinden Nusret'e şiir, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun (46), sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'ye şiir yazdı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi ev hanımı şair Nurcan Betül Altun (46), sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe'ye şiir yazdı. Altun, hemşehrisi Gökçe'ye yazdığı 8 kıtadan oluşan şiiri, tuz dökerken çekilmiş fotoğrafının yanına çerçeveletti. Gökçe'nin Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyüne yaptırdığı külliyeye giden Altun 'Nusr-et' adlı şiiri burada okuyup duvara astı.

Nusret Gökçe, anne ve babasının yaşadığı Erzurum'un Paşalı köyüne, 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan bir külliye yaptırdı. Külliyenin açılışına, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı.

Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla meşhur tuz serpme hareketi yaptı.DUYGULANDIĞIM İÇİN YAZDIMNusret Gökçe'nin köyüne yaptırdığı külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyaret eden Oltu Havzası halk şairlerinden Nurcan Betül Altun, hemşehrisi Nusret'e şiir yazdı. Yazdığı şiiri külliyenin bahçesinde okuyup, kütüphanenin giriş duvarına asan Altun, "Nusret Bey'in köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim. Külliyeyi gezerken çok duygulandım, bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim. Yazdığım şiiri ve Nusret Bey'in resmini çerçeveletip külliyenin duvarına astık" diye konuştu.Altun'un okuduğu şiiri dinleyenler arasında bulunan Nusret Gökçe'nin annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini belirterek, "Şiiri yazanlara çok teşekkür ediyorum. Beni duygulandırdı. Sanki oğlum Nusret'imi görmüş gibi oldum. Kaleminize, yüreğinize sağlık" dedi.Külliyede kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe ise "Betül Hanım geçen yıl gelmişti ve buraları gezerken duygulandığı için Nusret Bey'e şiir yazacağını söylemişti. Sağ olsun şimdi şiiri yazmış ve getirerek kütüphane girişine astık. Kendisinin 'Uzaklardaki yakınım' adlı şiir kitabını da Nusret Gökçe'ye iletmek üzere imzaladı" diye konuştu.Nurcan Betül Altun'un kalema aldığı 8 kıtalık şiir şöyle;NUSR- et…Lıhsor Vadisi'nde gökçedir soyunAltından kıymetli bilirim boyunDuydum Avrupa'ya uzanır yolunİline selam olsun vatandan

Paşalı mahallen tarihte yerin Çağlayan olmuş akıyor selinEcdadın okudum etraflı derinEcdadına selam olsun vatandan

Allahu Ekber karşıdan bakarLıhsorun Çayı önüne akarYazının güneşi ciğeri yakarNusret'e selam olsun vatandan

Hıngeli Kuymağı Hasuta aşıBerdiğin kıymetli lezzetli aşıDeğerli bizde de dağları taşıNusret'e selam olsun vatandan

Paşalı vatanda seni yad ederSual et göresimiş evinde pederKalmasın bizde de azıcık kederPedere selam olsun vatandan

Berdikten överim seni dillerdeÇok bilek yorarsın gurbet ellerdeİnmesin gözüne ömründe perdeBerdiğe selam olsun vatandan                    Memleket namını dünyaya saldınSen bu marifeti kimlerden aldınDe hele niye uzakta kaldınDünyaya selam olsun vatandan

Altunum derim tütsün ocağın Geçmesin yılların toyluktur çağın Büyüsün memleket yurdun otağınÇağına selam olsun vatandan

N. Betül ALTUN…


Hemşehrisinden Nusret'e şiir
Hemşehrisinden Nusret'e şiir
Hemşehrisinden Nusret'e şiir
Hemşehrisinden Nusret'e şiir

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hemşehrisinden Nusret'e şiir - Son Dakika


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