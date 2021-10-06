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Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu - Son Dakika

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu

06.10.2021 12:19

Fatih'te Farzad K. M. isimli kişi, İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M.'nin 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek vaadiyle kandırıp paranın bir kısmını nakit bir kısmını da Bitcoin hesabına aktararak yurt dışına kaçtı. Olay kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin paraları alma anları kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Fatih'te 20 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. 5 milyon 733 bin lirasını dolara çevirmek istedi. Kapalıçarşı'da ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklulara danışmanlık yapan Farzad K. M. ile tanıştı. Parasını dolara çevirmek için bavula koyan Mahnoush J.M., Farzad K. M. ile Kapalıçarşı'da döviz bürosuna gitti. Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad, paraları kur düştükten sonra dolara çevirmesi için Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Farzad, iş kadını Mahnoush'un döviz bürosunun dışında beklemesini istedi, Farzad K. M. parayı döviz bürosunda emanet kasaya bıraktıktan sonra ikili oradan ayrıldı.

PARALARI BİTCOİN HESABINA AKTARMIŞ

Şüpheli Farzad K. M. bir gün sonra yanında bir arkadaşıyla tekrar paraları bıraktıkları ofise gelerek, parayı kendisine aitmiş gibi gösterip 173 bin dolar ve 60 bin lirayı nakit, geri kalan tüm paranın ise Bitcoin hesabına aktarılmasını istedi. Farzad K. M., paraları Bitcoin hesabına aktardıktan ve nakit paraları aldıktan sonra aynı gün hava yoluyla İran'a kaçtı. Mahnoush J.M. ise döviz kurunun durumunu öğrenmek için ofise geldiğinde Farzad K. M.'nin paraları alıp gittiğini öğrendi. Bunun üzerine Farzad K. M.'ye ulaşmak istedi; ancak ulaşamadı.

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını 5 milyon 733 bin lira dolandırıldı

ULAŞAMAYINCA KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Bunun üzerine Mahnoush J.M. Farzad K. M.'nin avukatına ulaştı, avukatı da arkadaşı Farzad K. M.'ye ulaşamayınca karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleriyle birlikte Mahnoush ve Farzad K. M.'nin avukatı Farzad K. M.'nin evine gitti. Evde kimsenin olmadığı anlaşılınca kadın hemen karakola giderek şikayette bulundu.

Tüm bunlar yaşanırken şüpheli Farzad K. M. ise yurt dışına kaçtı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Farzad K. M.'nin ortağı olduğu iddia edilen Volkan K. (44), kapalı çarşıdaki ofis sahibi C.A. ve E.K. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.A. ve E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Volkan K. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler İran'a kaçan şüpheli Farzad K.'yı yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu

Bitcoin, Döviz, Fatih, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemşehrisine güvenen İranlı iş kadını dolandırıldı! 5 milyon 733 bin lira ile ortadan kayboldu - Son Dakika
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