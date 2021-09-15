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Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi - Son Dakika

Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi

15.09.2021 12:42

Zonguldak'ta 9 el ateş ederek 67 yaşındaki hemşehrisini öldüren zanlı, hakim karşısına çıktı. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan zanlı, vefat eden bir hocasının rüyasına girerek, "Şeytanlar beni takip ediyordu. Onlardan kurtulamadım. Rüyama giren hocam 'Sen mehdisin, hemşehrini öldürmezsen rahat edemezsin' dedi." sözlerine yer verdi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

Çaycuma ilçesi Kayıkçılar köyünde 14 Ekim 2020'de meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan ve memleketine tatile gelen Murat Cura (67), yine Almanya'da yaşayan hemşehrisi Erdoğan Kösepınar'ın (55) silahlı saldırısında vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından jandarmayı arayıp teslim olan Kösepınar, tutuklandı. Tamamlanan soruşturmanın ardından Erdoğan Kösepınar hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede kendisini mehdi ilan eden sanığın, bunu kabul etmeyen Cura'yı öldürdüğü ifade edildi. İddianamede, Kösepınar için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, cezai ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir akıl hastalığının bulunmadığı ve ceza sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

HOCASININ RÜYASINA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Davanın görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdoğan Kösepınar, Murat Cura'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kösepınar, Almanya'da yaşadığı sırada vefat eden hocasının rüyasına girerek kalp aleminde kendisine 'sen mehdisin' dediğini söyledi.

"TEKKENİN ŞEYTANLARI BENİMLE GELDİ"

Murat Cura ve arkadaşlarının bunu bilmelerine rağmen kendisiyle dalga geçtiklerini anlatan Kösepınar, "Ben sıkıntılara dayanamayıp tekkeyi terk edip 2019 yılında Almanya'dan Zonguldak'a yerleştim. Tekkenin şeytanları benimle Türkiye'ye geldiler. Bunları evimden kovamıyordum. Kalp gözümün açılmasını engelliyorlardı. Ölen hocam, kalp yoluyla bana 'Murat Cura'yı öldürmezsen rahat olamazsın' dedi. 3 kişiyi daha öldürmemi söyledi. Bu kişiler benim kalp gözümün açılarak insanlara ulaşmamı engellediler" dedi.

ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞ

Bir kaç kez öldürmek için Cura'nın evinin önüne gittiğini, ancak başaramadığını belirten Kösepınar, şöyle dedi:

"Birkaç kez maktulü öldürmek için kapısına gittim. Bana şeytanlarını gönderiyordu. Korkutup beni geri yolluyorlardı. Bu nedenle öldüremedim. O gün öldürmeye gittim. Bekledim ama çıkmadı. Bir süre sonra Murat Cura'yı kapının önünde gördüm. Sonra yanımda bulunan silahımı çıkararak ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi bilmiyorum. Sonra ben giderken kayınçosu arabama çarptı. Ben jandarmayı arayıp 'adam vurdum beni alın' dedim. Sonra araçta seyir halindeyken jandarma gelip durdurdu beni ve teslim oldum. Cura'nın şeytanları bana dokunmasaydı ben onu öldürmezdim."

Mahkeme heyeti, Almanya'da ve Zonguldak'ta akıl hastalığıyla ilgili tedavi gören Murat Cura'nın yeniden akıl sağlığı raporu alınması için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi

Zonguldak, Mahkeme, Almanya, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi - Son Dakika


Son Dakika

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SON DAKİKA: Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi - Son Dakika
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