Son Dakika Haberleri: Hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

Hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı

9 saat önce

İSTANBUL DHAÇoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı, System.String[]
İSTANBUL DHA

Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyada paylaşılan video

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:02 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, Güncel
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