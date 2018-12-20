Hemşerileri TBMM Başkanı Yıldırım'ın Doğum Gününü Video ile Kutladı
9 saat önce
Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.
Çoğunluğu öğrencilerden oluşan Erzincanlı hemşerileri, hazırladıkları bir video ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın doğum gününü kutladı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Yıldırım'ın kendi geçmişinden bahsettiği bir bölüm de yer aldı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan hemşerilerinin de Yıldırım'a seslenerek doğum gününü kutladıkları da görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:15 Kaynak: DHA
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