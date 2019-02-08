Hemşin'deki Kentsel Dönüşüm İhalesi Yapıldı

Rize'nin Hemşin ilçesinde, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapılırken, bu konutların 8'inin 1+1, 74'ünün 2+1 ve 24'ünün de 3+1 planında inşa edilmesi kararlaştırıldı.

İLKAY GÜDER - Rize'nin Hemşin ilçesinde, "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapılırken, bu konutların 8'inin 1+1, 74'ünün 2+1 ve 24'ünün de 3+1 planında inşa edilmesi kararlaştırıldı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında hayata geçirilecek projenin inşaat yapım ihalesi 25 Aralık 2018'de yapılmıştı.



Rize şehir merkezine ortalama 56 kilometre uzaklıktaki 2 bin 817 nüfuslu ilçesi Hemşin'de yapılacak 106 konutun ihalesi pazartesi günü gerçekleşti.



"Yerel ve modern" mimari anlayış hakim olacak



Bu kapsamda, TOKİ tarafından Rize'nin Hemşin ilçesinde "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında inşa edilecek 106 konutun ihalesi yapıldı.



İhale kapsamında kaymakamlık konutu, kreş, 24 dükkan, altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor. Projedeki konutların 8'i 1+1, 74'ü 2+1 ve 24'ü de 3+1 planında inşa edilecek.



Afetlere karşı riskli, yapı ömrünü tamamlamış konut stokunu "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri" kapsamında sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevreye dönüştüren TOKİ, Hemşin Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında çarpık yapılaşmanın ve afet riskinin bulunduğu alanda 106 konut inşa edecek.



Projeyle "yerinde dönüşüm" esas alınarak, hak sahiplerine dükkanları, parkı, peyzajı ile çağdaş standartlarda nitelikli bir yaşam alanı oluşturulması amaçlandı.



Binaların cephe tasarımlarında yerel ve modern mimari anlayış hakim kılındı.



Öte yandan, TOKİ tarafından 13 Şubat-20 Mart'ta ise Ankara ve İstanbul'da 3'er olmak üzere Samsun, Kars, Mersin, Trabzon ve Sivas'ta toplam 11 ihale yapılacak.

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