Son Dakika Haberleri: Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu
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Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

1 saat önce

Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden olduRİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Hemşin ilçesinde şiddetli yağış su baskını ve 1 evin yıkılmasına neden oldu

RİZE - Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli yağış etkisini gösterdi.

Şiddetli yağıştan ötürü bir çok mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yollar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yol temizlik çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan ilçeye bağlı Yaltkaya köyünde bir şiddetli yağmurdan ötürü ev yıkıldı. Evin içerisinde bulunan 85 yaşındaki Mecit Alparslan yaralandı. Alparslan Pazar ilçesi Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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