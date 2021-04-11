Hemşinspor 3 Bant Bilardo 1. Lig Play Off 'ta Türkiye Şampiyonu oldu

Antalya'da 9-11 Nisan tarihleri arasında yapılan 3 Bant Bilardo 1. Lig Play Off müsabakalarını Hemşinspor kazandı. Final müsabakalarında Elazığ Yolspor ile mücadele eden Hemşinspor müsabakayı 4-0 galip olarak tamamladı.

2019 yılında küçük masa kategorisinde Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye bronz madalya kazandıran Hemşinspor Dünya Şampiyonlarından oluşan takımların olduğu 24 takımlı 3 Bant Bilardo 1. Lig Play Off müsabakalarında şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Antrenör Halim Doruk yönetiminde Ömer Karakurt, Serdal Baş, Ufuk Kapusız, Mübin İsli, Musa Coşğun, Yılmaz Ferah, Hızır Savran, Şefik İnce, Yasin Doruk'tan oluşan Hemşinspor, ikinci olan Elazığ Yolspor kulübü ile birlikte ülkeyi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek.

(İHA)