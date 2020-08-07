Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

BURSA'da kardeşi Mustafa B. (35) tarafından 9 yerinden bıçaklanan hemşire Zübeyde Gülbakan'ın (45) hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi. Mustafa B.?nin mahalleli tarafından zorla dışarıya çıkarılıp etkisiz hale getirilmesi ve sağlık ekiplerinin Gülbakan'a müdahalesi ise kameraya yansıdı. Mustafa B.'yi etkisiz hale getiren Uğur Yılmaz, 'Bir adam Zübeyde ablanın üzerine oturmuş bıçaklıyordu. Durumu görünce bıçaklayan kişiyi etkisiz hale getirdim' dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa B., uzun süredir görüşmediği hemşire ablası Zübeyde Gülbakan'ın evine geldi. Kapıyı açan ablasına, "Senin oğlun 2 sene önce bana hakaret etmişti. Sen bana laf ettirdin" diyerek, bıçakla saldırdı. O sırada evde olan diğer ablalar, Mustafa B.'ye engel olmak istedi. Bağırışlar üzerine gelen komşular, Mustafa B.'yi binadan çıkararak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, 9 yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Zübeyde Gülbakan'ı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, tedbir amaçlı yoğun bakım bölümünde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa B. ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRGAN KARDEŞİ ETKİSİZ HALE GETİREN KOMŞU KONUŞTU

Binanın zemin katında iş yeri bulunan Uğur Yılmaz (52), çığlıkları duyunca yardıma koştuğunu, Mustafa B.'yi Zübeyde Gülbakan'ın üzerine oturmuş bıçaklarken gördüğünü belirtti. Yılmaz, "Dün ofisin önünde otururken, yukarıdan çığlıklar duydum. Apartmana girdiğimde birinci katta bir kadının üzerine bir adam oturmuş bıçaklıyordu. Yanında bir kadın daha vardı, durdurmaya çalışıyordu. Olayı anlamadan Allah'ın verdiği güçle bıçaklayan adamı aldım, duvara itekledim. Daha sonra kesici aleti düşürttüm. Şahsı kontrol altına aldıktan sonra apartman sakinlerine polis ve ambulans çağırmalarını söyledim. Bu sırada bir daha saldırmaya yöneldi. Bunun üzerine şahsı apartman dışına çıkardım ve yere yatırdım. Ayağımla boynuna bastırdım kaçmasın diye. Şüpheliye, sakinleştikten sonra neden yaptığını sordum. 'Kardeşim yaptı' dedi. Etkisiz hale getirdikten sonra gelen polislere teslim ettim. Duyduğum kadarıyla Zübeyde abla 9 bıçak yarası almış. Karnında sıkıntı varmış. İnsana olan şiddete karşıyız, hele kadına şiddet olunca kendimi tutamıyorum" dedi.

OLAY SONRASI ANLAR KAMERALARDA

Bu arada, olayın ardından sağlık ekiplerinin Zübeyde Gülbakan'a müdahale etmesi, şüphelinin komşular tarafından etkisiz hale getirilmesi ve polisin gözaltına alması cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.