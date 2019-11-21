Son Dakika Haberleri: Hemşire adayları denizde temizlik yaptı
Son Dakika Güncel Hemşire adayları denizde temizlik yaptı - Son Dakika

Hemşire adayları denizde temizlik yaptı

6 saat önce

Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, temizlik yapmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde denize daldı.

Hemşire adayları denizde temizlik yaptı, System.String[]

Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, temizlik yapmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde denize daldı.

Toplumsal duyarlılık dersi kapsamında Karakum mevkisinde yapılan etkinlikte, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü dalgıçları eşliğinde denize dalan hemşire adayları kıyıya deniz dibinden topladıkları çöpleri çıkardı.


Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan hemşire adaylarının ilk kez dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri hem cesaretlerinden hem de duyarlılıklarından ötürü tebrik eden Erdem, "Denizlerimiz hayati öneme sahip. Biz meslek grubumuz gereği insanlara balığın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Denizlerimiz temiz olduğu sürece bizler bu değerli gıdayı tüketebiliyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları temizlikle bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar." diye konuştu.

Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sami Çetinkaya ise ilk kez dalış yaptığını anlattı.

Toplumda temiz deniz duyarlılığının artmasını hedeflediklerini vurgulayan Çetinkaya, "Bizim açımızdan güzel ve farklı bir çalışma oldu. Hemşire adayları olarak denize dalarak temizlik yaptık. Amacımız temiz deniz farkındalığının tüm topluma yaygınlaşması." dedi.

Sinop Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
Son dakika: Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada MAK araştırma son anketi açıkladı: Meclis'te yer alan partilerin oy oranlarında büyük düşüş var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:36:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemşire adayları denizde temizlik yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]