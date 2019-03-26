Son Dakika Haberleri: Hemşire Adaylarından Tiyatro Gösterisi

Hemşire Adaylarından Tiyatro Gösterisi

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

Hemşire Adaylarından Tiyatro Gösterisi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

Öğrenciler tarafından kurulan Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sanat Kulübü (CÜSSAK) "18 Mart Çanakkale Zaferi" adlı oyunu Atatürk Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nda sahneledi.

Tiyatro gösteriminde görev alan öğrencileri kutlayan Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Nilüfer Tuğut, "Çanakkale güzel bir zafer. Atatürk'ün büyük zaferleri var ama Çanakkale ayrı bir zafer." dedi.

Çanakkale Zaferi'nin Türkü tüm dünyaya anlatan bir zafer olduğunu söyleyen Tuğut, "Çanakkale'yi öğrencilerimiz güzel anlattı, mesajları çok güzeldi. Buradan ortaokul öğrencilerine güzel mesajlar verdiler. Sanat kulübümüz yeni bir kulüp olmasından dolayı ilk başarılarından dolayı hepsini kutluyorum." diye konuştu.

CÜSSAK Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Nurdan Kaya ise hemşirelik bölümü öğrencilerinin sadece sağlıkla değil, sanatla iç içe olduğunu ifade etti.

Programda tiyatro grubunun öğrencilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Tiyatro gösterimini, Suşehri Belediye Başkan Vekili Mustafa İnan, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ ve öğrenciler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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