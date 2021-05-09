HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR - Son Dakika

HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR

09.05.2021 12:02

GAZİANTEP'te, 2 hemşirenin 'Anneler Günü'nü çocukları, çalıştıkları hastanelerde görevleri sırasında cep telefonundan görüntülü arayarak kutladılar.

GAZİANTEP'te, 2 hemşirenin 'Anneler Günü'nü çocukları, çalıştıkları hastanelerde görevleri sırasında cep telefonundan görüntülü arayarak kutladılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle nöbetleri artan ve risk grubunda oldukları için genellikle ailelerinden izole şekilde yaşamlarını sürdüren sağlıkçı anneler, Anneler Günü'nde de mesailerine devam etti. Evlerinde bile tedbirler gereği çocuklarıyla mesafeli duran anneler, görevleri başında geçirdikleri Anneler Günü'nde çocuklarının görüntülü aramasıyla mutlu oldu.

'ÇOCUĞUMA KORKARAK SARILIYORUM'

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhemşiresi Pınar Kıyak, kendileri için özel olan günde bile mesaisine devam ettiğini söyledi. Koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinde ailesi ile zor günler geçirdiğini anlatan Kıyak, Koronavirüs hastalarının bulunduğu serviste görev yapıyorum ve bu süreçte ben de Covid-19'a yakalandım. Hastalık döneminde evde izole yaşarken çocuğuma dokunamadım ve aynı evin içinde oğlumla görüntülü arama yaparak birbirimizi görebildik. Bugün de Anneler Günü ve ben görevimin başındayım, oğlum hastalık sürecinde olduğu gibi görüntülü arama yaparak günümü kutladı. Böylesine özel bir günde çocuğumdan ayrı olduğum için üzüldüm ama görüntülü aramayla da olsa kutlamasıyla mutlu oldum diye konuştu.

Koronavirüs servisinde görev yaptığı için sevdiklerine zarar verebileceği endişesiyle yakınlarına sarılamadığını anlatan Pınar Kıyak, Sevdiklerimize dokunamamak bizi çok yıprattı. Kendimizden çok sevdiklerimize zarar vermekten korktuk bizler. Salgın sürecinde en çok çocuğum yıprandı. İşten eve gelince kapıyı açar açmaz bana sarılmak istiyordu ama ben buna izin vermiyordum. Koronavirüs tedavi sürecinde evde izole yaşarken de oğlum ile görüntülü arama ile yaparak birbirimizi görüyorduk. Aynı evin içinde birbirimize ulaşamamak çok büyük acıydı. Hastalığımdan çok çocuğumun ağlayışları beni daha çok üzdü. Ben iki yıldır Anneler Günü'nde annemi göremiyorum. Çocuğum da mesaide olduğum için yanıma gelemedi ve beni görüntülü arayarak günümü kutladı. Böyle kısıtlı da olsa oğlumun günümü kutlamasıyla mutlu oldum diye konuştu.

'İNSANLAR KURALLARA UYARSA ANNEMLE DAHA YAKIN OLACAĞIM'

Başhemşire Pınar Kıyak'ın oğlu Mustafa Kıyak ise, annesinin gününü görüntülü aramayla kutladığını dile getirdi. Mustafa Kıyak, vatandaşların kurallara uyması halinde annesine daha yakın olabileceğini belirterek, Annemin geçen yıl Kovid-19'a yakalanması beni çok üzmüştü. Annemi çok seviyorum ve bu süreçte annemden çok uzak kaldım. Evin içinde bile annemle telefonla görüntülü konuşmak zorunda kaldım. Bu durum beni çok üzdü" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIYLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU'

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 aşı servisi sorumlusu hemşire Nihal Albayram Alpaslan da bu anneler gününde de çalıştığı için çocukları tarafından görüntülü araması ile mutlu oldu. 3 çocuk annesi Alpaslan, yoğun şekilde salgın ile mücadele ettiklerini ve bu süreçte çocuklarıyla arasına mesafe girdiğini belirterek, Eve gittiğimizde açıkçası çocuklarımızla geçirmek için zamanımız kalmıyor. Özellikle nöbet günlerimizde gece yarısı çıkıyorum ve eve gittiğimde genelde çocuklarımız uyumuş oluyor. Bu yıl Anneler Günü'nde çalışıyor olduğum için çocuklarımdan uzaktım ve üzülürken onların beni görüntülü arama yaparak günümü kutlamasıyla buruk bir mutluluk yaşadım" şeklinde konuştu.

Nihal Alpaslan'ın kızı Nisa Simge Albayram başta kendi annesi olmak üzere tüm sağlıkçı annelerin gününü kutladı. Nisa Simge Alpaslan, salgın sürecinin kendileri için annelerini göremedikleri için sıkıntılı geçtiğini ifade ederek herkesi kurallara uymaya davet etti.

HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR
HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anneler Günü, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEMŞİRE ANNELERİNİN GÜNÜNÜ GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK KUTLADILAR - Son Dakika


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