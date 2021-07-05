Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı - Son Dakika

Hemşire Aybastı, diş hekimi eşine yerinde aşı yaptı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da görevli hemşire Saliha Aybastı'nın diş hekimi eşine yerinde aşı uyguladığını açıkladı.Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hemşire Saliha Aybastı Ordu'da Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç: Ekibiyle sahada olan hemşire hanım 'yerinde aşı' yaptı. (Not: Bazı mesleklerde aşı çok daha önemli !)" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,