HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ - Son Dakika
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HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ

09.03.2022 09:57

MUŞ Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde hemşire olarak görev yapan Behiye ve Mesut Şahin çifti, 2 yıldır hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle görev yapıyor.

MUŞ Devlet Hastanesi'nde Covid-19 servisinde hemşire olarak görev yapan Behiye ve Mesut Şahin çifti, 2 yıldır hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle görev yapıyor. Kendileri de koronavirüse yakalanan çift, zorlu günleri birbirlerine moral vererek atlattı.

Muş Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Behiye- Mesut Şahin çifti, 2 yıllık pandemi döneminde yoğun bakım ünitesi ve servislerde fedakarca görev yaptı. Diğer sağlık çalışanları gibi izin kullanmadan, hastaların sağlıklarına kavuşması için mesai yapan hemşire çift, evlerinin yolunu unuttu. Pandemide şu an 3 yaşında olan çocuklarını anneannesine emanet eden çift, salgının zorlu günlerini birbirlerine moral vererek atlattı.

Eşiyle birlikte hastaların sağlıklarına kavuşmaları için mücadele ettiklerini anlatan Mesut Şahin, 'Salgın başladığından beri hastalarımıza şifa olabilmek için çalışıyoruz. Pandemi sürecinde yeri geldi ben eşime destek oldum, yeri geldi eşim bana destek oldu. Hastalarımızı birlikte tedavi ediyoruz ve bu mesleği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte tabi biz bayağı zorlu günler geçirdik. Şu an bütün dünya Covid-19 salgını ile uğraşıyor. Tek temennimizin acil bir çözüm bulunması" diye konuştu.

'AŞI OLMAYAN HASTALARIMIZ ÇOĞUNLUKTA'

Yoğun bakım ünitesi ve servislerde tedavi gören hastaların büyük bölümünün aşısız olduğunu belirten Şahin, 'Gördüğümüz kadarı ile hastanede yatan çoğu hastamız, aşı olmayan hastalarımız. Özellikle insanlarımızdan aşı konusunda direnenler de oluyor. Yoğun bakım ve servislerden gözlemlediğim kadarıyla en çok gördüğümüz hastalar, aşı olmayan hastalardır" dedi.

'BİZ KENDİMİZDE COVİD-19 GEÇİRDİK'

Eşi ve kendisinin de koronavirüse yakalandığını, ancak aşıları tam olduğu için hastalığı hafif atlattıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

'Eşimle birlikte iki yıldır aktif olarak Covid-19 servisinde çalışıyoruz. İnsanlar bir maske takmaya bile üşendiği halde, biz 24 saat maske ile yoğun bakım veya servislerde görevimizi yapıyoruz. Sadece yemek yerken maskelerimizi çıkarabiliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hastalıkla başa çıkmasının tek yolu aşı olmaları ve maske ile mesafe kuralına riayet etmeleridir. Bizim tek istediğimiz bunlar.'

'SEVEREK HASTALARIMA HİZMET EDİYORUM'

Mesleğiyle gurur duyduğunu, hastalarına severek hizmet verdiğini belirten Behiye Şahin ise, 'Biz 24 saat boyunca maske ve tulumla kan ter içinde çalışırken, insanlarımıza kapalı alanlarda bir maske takmak zor geliyor. Ama ancak dikkat ederek hem maske-mesafe, hem de aşı ile beraber salgının üstesinden gelebiliriz. Eşimle omuz omuza, birbirimize destek olarak bu görevi yürütmekteyiz. Hemşire olduğum için gururluyum. Severek hastalarıma hizmet ediyorum" diye konuştu.

HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ
HEMŞİRE ÇİFTİN ZORLU PANDEMİ MESAİSİ

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Muş Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Mesut Şahin, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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