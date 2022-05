HEMŞİRE EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN İTFAİYE ERİNE MÜEBBET İSTEMİ

ESENYURT'ta hemşire eşini boğarak öldüren itfaiye eri Sebahattin Can hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık Sebahattin Can getirildi. Duruşmada taraf avukatları ve maktul Melike Can'ın ailesi de hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Sebahattin Can, 2015 yılında evlendiğini ve iyi giden bir evlilikleri olduğunu ancak eşi trafik kazası geçirdikten sonra psikolojik olarak etkilendiğini ileri sürdü. Hemşire olan Melike Can'ın bir hastanın ölümünden sorumlu tutulduğu için işi bıraktığını anlatan sanık itfaiye eri, "Eşim bir arkadaşıyla tiktok hesabı açtı. Telefonunun ekranından benim resimlerimi kaldırdı. Eşime İstanbul'dan gitmeyi teklif ettim. Trabzon'a gitmek için para lazım oldu. Kendisinden para istediğimde, kartlarının bloke olduğunu söyledi" dedi.

Olay günü eşinde bir anormallik olduğunu ileri süren Sebahattin Can, "Zorla meze yedirmeye çalıştı. Sonra da 'ablan ölecek' dedi. Saçmaladığını söylediğimde, 'yok bir şey' dedi. Birileriyle mesajlaşıyordu ve 'abi' dediği birine sürekli beni kötülüyordu, hakkımda küfrediyordu. Telefonu almaya çalıştığım sırada boğuşmaya başladık, olay oldu. Melike'nin boğazını sıktım, hareketsiz kalınca kalp masajı yaptım. Polisi aradım, annemle görüştüm. Daha sonra salonun camını açıp 'Eşim fenalaştı 112'yi arayın' dedim. Polis geldiğinde ben evdeydim" diye konuştu. Mahkeme başkanının, "Eşinin seni aldattığını mı düşünüyorsun" sorusuna sanık Sebahattin Can, "Evet" yanıtını verdi. Görüşünü açıklayan savcı, maktul Melike Can ile sanık eşi arasında bir süredir anlaşmazlık olduğunu, olay günü de yaşanan tartışma sonrası sanığın maktulün boğazını sıkıp, boğarak öldürdüğünü belirtti. Savcı, Sebahattin Can hakkında 'Eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu. Savcının görüşünü açıklaması sonrası sanık Sebahattin Can, "Pişmanım, Ben çocuklarıma üzülüyorum" dedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

