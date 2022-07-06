Hemşire eşini çalıştığı hastanede öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Kaç el ateş ettim bilmiyorum

Kilis'te 22 Mart 2022'de Hasan Solak isimli şahıs, hastanede çalışan hemşire eşini silahla öldürdü. Olayda eşinin hemşire arkadaşı da yaralandı. Yaşananların ardından gözaltına alınan sanık Hasan Solak, müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İDDİANEME HAZIRLANDI

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın aile yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 22 Mart 2022'de hastane önünde eşi hemşire Fatma Solak'ı öldüren ve sonrasında eşinin hemşire arkadaşı S. Ç.yi de yaralayan sanık Hasan Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla olası kastla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

"O ANDA KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık Solak, mahkemede eşiyle aralarında bir problem olmadığını ve kayınvalidesi N.K. nedeniyle tartıştıklarını iddia ederek kayınvalidesinin evlerine sık geldiğini, hayatlarına müdahalelerinin olduğunu ve eşini evden götürerek çocuklara bakıcı tutmak istediğini ve onun kabul etmediğini söyledi. Sanık Solak, eşiyle 15 yıldır evli olduklarını 3 çocuklarının bulunduğunu ve evlilikleri süresince eşinin ilk defa ayrılık kararı aldığını belirterek, "Eşim sabah bana mesaj attı. Her şey bitti. Ben de gece görevden çıktıktan sonra arabamı park ettim. Kayınvalidem ameliyat olacaktı, hastaneye yürürken eşim de önden gidiyordu. Onunla konuşmak istedim, kabul etmeyerek sinkaflı kelimeler söyledi. o anda kendimi kaybettim, kaç el ateş açtım bilmiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti tanık ve müşteki tarafları dinledikten sonra tutuklu sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 27 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini açıkladı.

"GÖZÜNÜ BİLE KIRMADAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Duruşmanın ardından mahkeme çıkışında şikayetçi avukatı Erdal Emir açıklama yaparak sanık Hasan Solak'ın eşini, canice öldürdüğünü söyledi. Sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamı kararı alındığını ve mahkemenin en ağır cezayı vermesi gerektiğini söyleyen Avukat Emir, "Son zamanlarda televizyonlar ve kamuoyunu meşgul eden kadın cinayetlerinden birinin duruşmasından çıktık. Suç önlemede görevli bir polis memuru, suçu önlemek yerine, bunun tam aksine bir sağlık memuru olan eşini, hastane önünde, canice, hiç korkamadan, gözünü kırpmadan, planlayarak, tasarlayarak, insanları korkutarak, panik oluşturarak, ölümüne neden oldu. Bugün yapılan ilk duruşmada da tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.