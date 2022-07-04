Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

04.07.2022 13:42

Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı Sivas'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşireyi meslektaşları gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Sivas'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşireyi meslektaşları gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Edinilen bilgiye göre; İran'dan tatil dönüşü yapan iki ailenin içinde bulunduğu otomobil Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptı. Şarampole uçan otomobilin sürücüsü Göksal Yıldırım ağır yaralanırken eşi Elmas Yıldırım ile diğer aileden Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Yıldırım'ın cenazesi 30 yıldır görev yaptığı Tokat Devlet Hastanesinden uğurlandı. Öğle saatlerinde hastanesi önünde düzenlenen törene sağlıkçılar, hastane personeli katıldı. Helallik alınarak duaların okuduğu törende meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Hastanede yapılan törenin ardından Garipler Caminde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Yıldırım'ın cenazesi Kaleardı mezarlığında toprağa veridi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, çok sevdikleri meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Tamer Özdemir, yaklaşık 30 yıldır Devlet Hastanesine hizmet veren sağlık çalışanını elim bir kazada kaybetmenin hüznü içinde olduklarını söyledi. Sağlık Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar ise yıllık izin dönüşü hafta başı işe başlaması beklenen Yıldırım'ı son yolcuğuna uğurladıklarını kaydetti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'taki kazada hayatını kaybeden hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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