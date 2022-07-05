Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

05.07.2022 00:57
Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşireyi meslektaşları gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Sivas'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden hemşireyi meslektaşları gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Edinilen bilgiye göre; İran'dan tatil dönüşü yapan iki ailenin içinde bulunduğu otomobil Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptı. Şarampole uçan otomobilin sürücüsü Göksal Yıldırım ağır yaralanırken eşi Elmas Yıldırım (49) ile diğer aileden Mehmet Turunç ve Betül Turunç'un hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Yıldırım'ın cenazesi 30 yıldır görev yaptığı Tokat Devlet Hastanesinden uğurlandı. Öğle saatlerinde hastanesi önünde düzenlenen törene sağlıkçılar, hastane personeli katıldı. Helallik alınarak duaların okuduğu törende meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Hastanede yapılan törenin ardından Garipler Caminde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Yıldırım'ın cenazesi Kaleardı mezarlığında toprağa veridi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, çok sevdikleri meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Tokat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Tamer Özdemir, yaklaşık 30 yıldır Devlet Hastanesine hizmet veren sağlık çalışanını elim bir kazada kaybetmenin hüznü içinde olduklarını söyledi. Sağlık Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar ise yıllık izin dönüşü hafta başı işe başlaması beklenen Yıldırım'ı son yolcuğuna uğurladıklarını kaydetti. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, Sivas, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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