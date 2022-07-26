Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde - Son Dakika
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Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde

26.07.2022 13:00
Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 46 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 46 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 46 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü'nden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrolü yapıldığı belirtildi.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştiriyor. Söz konusu bölgede su altı ve üstünde arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor. - SİİRT

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde - Son Dakika
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