Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

30.06.2022 11:59
Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 20 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 20 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 20 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından sürdürülüyor. 20. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Beğendik beldesi Şelale mevkiinde hem karadan hem havadan hem de sudan yürütülüyor. - SİİRT

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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp kepçe operatörünü arama çalışmaları sürüyor (3)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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