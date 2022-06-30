Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

30.06.2022 19:13

Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde 20 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde 20 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 20 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından su altı ve su üstü aramalara devam ediliyor. Çalışmaların 20. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Beğendik Beldesi Şelale mevkiinde hem karadan hem havadan hem de suda sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Güneş'i arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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