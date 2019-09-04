Son Dakika Haberleri: Hemşire, hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandı
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Hemşire, hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandı

1 saat önce

Hemşire, hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandıGonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere'de bir hemşirenin çalıştığı hastanedeki ilaç deposundan çocuk hastalara verilen kuvvetli ağrı kesicileri çaldığı ortaya çıktı.

Hemşire, hastalara verilen ilaçları kendi içerken yakalandı

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere'de bir hemşirenin çalıştığı hastanedeki ilaç deposundan çocuk hastalara verilen kuvvetli ağrı kesicileri çaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'nin Newcastle upon Tyne kentindeki Royal Victoria Hastanesi'nde ilaç deposuna yerleştirilen kameralarda hemşire Laura Howe'ın ilaç şişelerini boşaltıp yerine su dolduruken görülüyor.

Yerel medyanın haberine göre, ilaç deposundaki ağrı kesicilerin zaman zaman azaldığı ve olması gerektiği gibi konsantre olmadığını fark eden diğer hemşireler, hastane polisine durumu bildirdi.

Bunun üzerine hastane polisi, ilaçların akibetini öğrenmek için ilaç deposuna kamera yerleştirdi.

New Castle'da mahkeme karşısına çıkan 32 yaşındaki Howe, suçunu kabul etti. Hemşire yaklaşık bir yıl boyunca günde iki kez 50 mililitre ağrı kesici çaldığını, yakalanmaktan korktuğu için de boşalttığı ilaç şişelerinin içine su doldurduğunu söyledi.

Mahkeme ise hemşireyi, en az 120 saat ücretsiz sosyal hizmet cezasına çarptırdı.

İngiltere, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:16 Kaynak: DHA
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