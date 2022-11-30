Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı

Merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut, memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİKLERİ EVDE TALİHSİZ KIZIN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.

ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ BULUNMASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.