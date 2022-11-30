Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı - Son Dakika
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Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı

30.11.2022 16:11

Elazığ'dan memleketi Adana'ya gitmek için bilet alan 25 yaşındaki hemşire Şevval Gazel Bulut, Elazığ'daki evinde ölü halde bulundu. Kızlarının yolunu gözleyen aile, aldıkları ölüm haberi ile adeta yıkıldı. Şüpheli ölüm üzerine ekipler inceleme başlattı.

Merkeze bağlı Zafran Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan hemşire Şevval Gazel Bulut, memleketi Adana'ya gitmek için bilet aldı. Bugün otobüs ile Adana'ya gitmesi gereken hemşire Bulut, ailesinin telefonlarına cevap vermedi.

Hemşire kızlarının evlerinde bekleyen aile, gelen acı haberle sarsıldı

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİKLERİ EVDE TALİHSİZ KIZIN CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Ailesinin haber vermesi üzerine arkadaşları, Bulut'un evine gitti. Defalarca kapıyı çalan ve telefonla arayan arkadaşları Bulut'a ulaşamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımı girdiği evde genç hemşirenin cansız bedeni ile karşılaştı.

Hemşire kızlarının evlerinde bekleyen aile, gelen acı haberle sarsıldı

ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ BULUNMASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Hemşire kızlarının evlerinde bekleyen aile, gelen acı haberle sarsıldı
Hemşire kızlarının evlerinde bekleyen aile, gelen acı haberle sarsıldı
Kaynak: İHA
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Elazığ, Adana, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hemşire kızlarının yolunu gözleyen aile, gelen acı haberle yıkıldı - Son Dakika
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