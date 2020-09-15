Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı - Son Dakika

Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı

Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradıANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel revirinde hemşire olarak görev yapan İsmira Öztürk, maske takmalarını istediği 3 Rus kadın turistin saldırısına uğradı.

Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı, System.String[]

Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel revirinde hemşire olarak görev yapan İsmira Öztürk, maske takmalarını istediği 3 Rus kadın turistin saldırısına uğradı. Turistlerden biri gözüne terlik fırlatılırken, diğerlerinin de hakaretine uğrayan Öztürk, şikayetçi oldu. Turistler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, İsmira Öztürk, "Maske takmalarını rica ettim. Takmadılar. Üstüne bana hakaret etmeye başladılar. Bir daha uyarmama rağmen kendilerini hem kendim hem doktor beyi korumak için maske takmalarını rica ettim. Bunu söylediğim için gözüme terlik fırlattılar. 20 dakika boyunca hiçbir şey görmedim. Daha sonra kendime gelmeye başladım" dedi. Kemer ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde dün saat 16.00 sularında revire gelen Rus kadın turist iyi derecede Rusça bilen hemşire İsmira Öztürk ile konuşarak doktor ile görüşmek istedi. Doktorun ve kendisinin muayenede olduğunu, 5 dakika sonra gelmeleri gerektiğini belirten hemşirenin yanından ayrılan Rus turistler kısa bir süre sonra 3 kişi olarak tekrar revire geldi. Revire geldiklerinde Covid-19 kuralları gereği maskelerini takmalarını isteyen hemşire İsmira Öztürk'e sinirlenen turistlerden Margarita Dudareva, ayağındaki terliği çıkartarak hemşirenin yüzüne fırlattı. Fırlatılan terlik Öztürk'ün sol gözüne isabet etti. Terlik gözünde morluğa ve kısa süreli görme kaybına neden olurken, turistler Margarita Dudareva ve Tatiana Statinova ile ismi açıklanmayan turisler hemşireye hakarette bulundu. ALKOLMETREYİ ÜFLEMEDİLERBeyaz Kod verilmesi üzerine kısa sürede otele gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları alarak Kemer Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan incelemede İsmira Öztürk'ün sol gözünün alt kapağında 5 milimetre çapında morluk olduğu tespit edilirken, turistlerde herhangi bir darp olmadığı belirlendi. Davranışlarından alkollü oldukları anlaşılan turistler alkometreyi üflemeyi de kabul etmedi. İfadeleri alınan turistler serbest bırakılırken, hemşire İsmira Öztürk ise kendilerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 'GÖZÜME TERLİK FIRLATTILAR'Yaşadığı olayı Demirören Haber Ajansı'na anlatan hemşire İsmira Öztürk, "5 yıldızlı bir otelde doktor revirinde görev yapmaktayım. Dün saat 16.00 civarında Rus bayanlar ofise geldiler, benden yardım istediklerini söylediler. O arada biz başka bir muayenedeydik doktor beyle. Şu anda onlara yardım edemeyeceğimi, 5 dakika sonra gelmelerini istedim, maskelerini takmış bir şekilde. Çünkü doktor ofisine geliyorlar. Bir arkadaşıyla gelmişti. Gitti. Sonra tekrar 3 kişi birlikte geldiler. Bu sefer hem tip olarak uygun değildiler bir doktor ofisinde muayene olmak için hem üslup olarak hem tavırlarıyla. Kendilerine böyle doktor odasına giremeyeceklerini, maske takmalarını rica ettim. Takmadılar. Üstüne bana hakaret etmeye başladılar. Bir daha uyarmama rağmen kendilerini hem kendim hem doktor beyi korumak için maske takmalarını rica ettim. Zaten hayati tehlikeleri yoktu, benden istekleri sadece bir yara bandıydı. Bunu söylediğim için gözüme terlik fırlattılar. 20 dakika boyunca hiçbir şey görmedim. Daha sonra kendime gelmeye başladım" dedi.'ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'Beyaz Kod'la polisleri çağırdıklarını ve otele polisin geldiğini aktaran İsmira Öztürk, "Şikayetçi oldum. Hiçbir şekilde şikayetimi geri çekmeyi düşünmüyorum. Sonuna kadar arkasındayım. Böyle şeyleri taviz vermeyeceğimizi düşünüyorum sağlık çalışanları olarak. Sonuçta bu bir tek bana yapılmadı, bütün sağlık çalışanları adına yapılmış bir hareket ve darp olarak görüyorum. Kendi adıma değil bütün sağlık çalışanları adına faydalı olabilmek için böyle şeylere asla taviz vermeyelim. Arkasında duralım, ne olursa olsun kim bizi tehdit ederse etsin, kim bize ne söylerse söylesin sakın davamızdan vazgeçmeyelim hep arkasında olalım" diye konuştu.'SONUÇTA KURAL HERKES İÇİN KURALDIR'Türk vatandaşları nasıl kurallara uyuyorsa maskesini takıyorsa ve cezai işlem uygulanıyorsa turistlerin de bu konuda duyarlı olmalarını istediğini vurgulayan hemşire İsmira Öztürk, şöyle dedi:

"Maske takmalarını, kurallara uymalarını istiyorum hem kendilerini hem bizi korumaları açısından. Sonuçta kural herkes için kuraldır. Covid-19 sadece Türkler için değil bütün dünya için tehlike. Onun için birbirimizi korursak, birbirimize anlayışlı olursak bu süreci daha iyi atlatacağımızı düşünüyorum. Biz sağlık çalışanları olarak nasıl özveriliysek turist de olsun Türk vatandaşı da olsun duyarlı olmasını istiyorum."


Hemşire, Kemer, Otel, Rus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hemşire, maske takmalarını istediği turistlerin terlikli saldırısına uğradı - Son Dakika

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