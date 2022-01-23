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Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış - Son Dakika

Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış

23.01.2022 12:15

İstanbul'da sağlık ocağında hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı. Uygun'un, cinayeti işledikten kan lekesi olan montunu çöpe atıp yeni bir mont aldığı ortaya çıktı.

Kartal'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez'i(34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) ve birlikte olay yerine gittikleri tespit edilen Musa T. (38) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından tutuklandı.

BORÇ PARA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Uygun ifadesinde, Ömür Erez ile 2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyleyerek, "2021 yılı Şubat ayında cezaevine girmeden önce biriktirmiş olduğum 187 bin lirayı Ömür'e verdim. Kendisiyle evleneceğimizi düşündüğümden ev alması için bu parayı kendisine verdim. Daha sonra cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı. Zamanla aramız bozuldu" dedi.

"YERE DÜŞÜNCE KAFASINA ATEŞ ETTİM"

Sabah'ın haberine göre olay günü Ömür Erez'den verdiği parayı geri istediğini anlatan şüpheli, "Veremeyeceğini daha sonra ödeyeceğini söyledi. Kendisiyle aile sağlığı merkezinde konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce bir anda panikledim. Ömür'ün yanına gittim, yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateşe ettim" diye konuştu.

YOLDA KANLI MONTUNU ÇÖPE ATMIŞ

Rahmi Uygun'un cinayeti işledikten sonra koşarak yakınlardaki bir parka gittiği ve orada oturup arkadaşı Musa T.'yi aradığı belirlendi. İddiaya göre Musa T. 20 dakika sonra gelip onu aldı, elinde ve montundaki kan izlerini sorunca "Aramızda tartışma yaşandı" dediği öğrenildi. Yol üzerinde kanlı montunu çöpe atan Uygun, yeni bir mont alıp Bağcılar'a gitti. Orada da çay içerken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anadolu Adalet Sarayı, Medya, Borç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış - Son Dakika
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