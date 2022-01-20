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Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

20.01.2022 18:41

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun yakalandıktan sonra verdiği ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi, beni rencide edici kelimeler kullandı. Kendimi kaybettim" dedi. Şüpheliyle birlikte Konya'dan bir gün önce geldiği tespit edilen Musa T. de polis tarafından gözaltına alındı.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi. Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

HEMŞİRE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

CİNAYET BÜRODA SORGULANIYOR

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını ve aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

BENİ RENDİCE EDİCİ KELİMELER KULLANDI

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Beni rencide edecek kelimeler kullandı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi. Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan vahşi cinayette detaylar yavaş yavaş netleşirken hemşire Ömür Erez'in kafasından vurularak öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın hemşire ile bir süre konuştuğu sonrasından ise ateş ettiği görülüyor.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

CİNAYETLE İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞİYOR

Olaya ilişkin yeniş ayrıntılara ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre Rahmi Uygun'un hemşire Ömür Erez'le daha önceden irtibat kurarak birlikte olmak istediği, Erez'in ise bu isteği reddettiği öğrenildi. Uygun'un bu süreçten sonra Erez'i rahatsız ettiği, bugün yaşan olayda da Uygun ile Erez'in sağlık merkezinde tartıştığı, tartışmanın sonucunda Uygun'un silahla vurarak hemşire Erez'i öldürdüğü öğrenildi.

KATİL ZANLISININ KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

SALDIRGAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

"KONYA'DAN BELALIM GELDİ" DEMİŞ

Olayı gören Mevlüt Koç, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. 'Polisi ara, gelsin alsın' dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı." diye konuştu.

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İstanbul, Cinayet, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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