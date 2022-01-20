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Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış - Son Dakika

Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış

20.01.2022 18:42

İstanbul Kartal'daki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren Rahmi Uygun'un, Bağcılar'da çay içtiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Kartal'da öğlen saatlerinde gelen haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Uygun, Bağcılar'da bir kafede yakalandı. Şahsın yanında bir arkadaşı da vardı. İki kişi kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalandığı bölgede bulunan görgü tanıkları o anları anlattı.

"ÇAY İÇTİKLERİ SIRADA BASKIN YAPILDI"

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişilerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi.

Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış

ARABAYI BIRAKIP GİTMİŞ

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi. Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü.

Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış
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Bağcılar, Türkiye, Polis, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemşire Ömür Erez'i katleden Rahmi Uygun, cinayetten sonra çay içerken yakalanmış - Son Dakika
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