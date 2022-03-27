Sahiplendiği köpeğine çarpan aracın peşine düştü... Sürücü durumu polise itiraf etmek zorunda kaldı - Son Dakika

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Sahiplendiği köpeğine çarpan aracın peşine düştü... Sürücü durumu polise itiraf etmek zorunda kaldı

ZONGULDAK Zongludak'ta bir hastanede görev yapan hemşire Duygu Güneş, bir süre önce sahiplendiği sokak köpeğine çarpıp kaçan aracın peşine düştü. Altı kilometrelik kovalamacının ardından aracın önünü kesen hemşire, kovalamacının sonunda polis ekiplerine çağırarak şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün İnağzı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir servis aracı, hastanede hemşire olarak görev yapan Duygu Güneş'in bir süre önce sahiplendiği sokak köpeğine çarparak kaçmaya başladı. Komşularının yardımıyla aracı tespit eden hemşire Güneş, kendi arabasına binerek çarpıp kaçan aracı takip etmeye başladı. Yaklaşık altı kilometrelik kovalamacanın ardından Güneş, köpeğe çarpan aracın önünü keserek, sürücüyü yakaladı. Hemşire; servis aracının sürücüsüne neden köpeğe çarpıp kaçtığını sordu. Ancak şoför kendisinin çarpmadığını başka bir sürücünün çarptığını söyledi. Güneş, çarpan aracın plakasını isteyince, şoför vermemek için diretti. Tartışma sonucunda olay yerine polis ekipler çağrıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çarpan araç sürücüsüne ulaştı. Araç sürücüsü köpeğe çarptığını kabul ederek tedavi masraflarını kabul etti. Köpeğin sahibi Duygu Güneş, hemen köpeğini alarak kent merkezinde veteriner hekime getirdi. Tedavi altından köpeğin bacağında parçalı kırık tespit edilirken ameliyata alındı.

Ameliyattan çıkan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Çarpan sürücünün kedisi ve köpeği varmış. Biraz merhametsizlik yapmış"

Olayın ardından İHA'ya konuşan hemşire Duygu Güneş, "Yaklaşık 7 yıldır sokaktan kendi köpeğimi de sahiplendikten sonra sokak hayvanlarını sorunlarına daha vakıf oldum. Sokaklarda besleme yapıyorum. Hasta olan hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Dünde bu kaza evimin önünde oldu. Kedilere mama koyarken hayvana araç çarpıyor. Daha sonra bağırmasına koştum. Bir aracın çarptığını söylediler. Kendi aracımla onun peşine düştüm. İnağzı Mahallesi'nden Yayla Mahallesi'ne kadar peşinden gittim. Yolda önünü kestim. Sonra adam aşağıya indi. Sonra hafif bir tartışma yaşadık. Nasıl çarpıp kaçıyorsun dedim. Çarpmadığını söyledi. Sonra önünde başka bir aracın geçtiğini söyledi. O kişiyi aradı oda çarptım galiba dedi. Plakasını numarasını istedim bana vermediler. Vermeyince polis ekipleri gelene kadar bekleyeceksin dedim. Polis ekipleri geldiler çarpan kişinin plakasını numarasını aldılar. Hayvanı güvenli bir yere taşımıştım oraya gittik. Hayvana baktılar küpe numarasından tutanak tuttular. Daha sonra hayvanı kliniğe yetiştirdim. Röntgenleri çekimde hayvanın kalçasında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Bugünde ameliyatını oldu. Dün akşam da çarpan kişiyle görüştük. Masrafını karşılayacağını söyledi. Geldi köpeği gördü. Onun da hatta köpeği ve kedisi varmış. Biraz da öyle merhametsizlikle yapmış. Ameliyatı oldu şuan gayet iyi. Şuan durumu gayet iyi. Sonra hayvanı tekrar bahçeme alacağım. Bahçemde de 10 köpeğim var. Sokakta engelli olan köpekler" dedi.