Üye Girişi
HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI - Son Dakika

HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI

31.01.2022 14:22

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hemşire Aysun Memiş, sağlık merkezinde su basan asansör boşluğuna düştü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hemşire Aysun Memiş, sağlık merkezinde su basan asansör boşluğuna düştü. Asansör tamircisi, Memiş'i suya atlayarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki binada meydana geldi. Sağlık merkezinde çalışan hemşire Aysun Memiş, su basması nedeniyle bakıma alınan asansörün boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Memiş'in çırpındığını gören asansör tamircisi, suya atladı. Tamircinin sudan çıkardığı Memiş, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu noktadan sedyeyle aldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aysun Memiş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Memiş'in kaburgasında kırık olduğu belirtildi.

HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI
HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI
HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI
HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI

YORUMLAR
500

Ereğli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Kaza son anda engellendi! 15 araç ilçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptı
14:40 Epilepsi krizi geçirirken sobanın üzerindeki yemekle yanan kadın yaşamını yitirdi
14:39 Kargalar gerçekten sanıldığı kadar zeki hayvanlar mı? Yayınlanan son video tartışmaları sona erdirecek
14:37 Genç kız hastane bahçesindeki araçların yolunu kesip olay çıkarttı
14:27 Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya
14:18 "İstiklal Caddesi'ndeki Kürtçe müzik engeli" iddiası Meclis'te! HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya 4 soru
14:14 ABD'li dev banka JP Morgan'dan, dolar açıklaması: Fed'in faiz artırımından sonra zirve yapacak
14:06 Doğal gaz sobasından çıkan yangın, iki kardeşi hayattan kopardı
14:05 Gözüne kestirdiği dükkanı kamyon tutup boşalttı, komşuya da hamallık yaptırdı
13:56 Herkes onun peşinde o ise Türkiye'nin peşinde! Aaron Boupendza geri dönmek istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 14:50:41. #1.12#
SON DAKİKA: HEMŞİRE SU BASAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ, TAMİRCİ KURTARDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement