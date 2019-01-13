Hemşire Tartıştığı Nişanlısını Av Tüfeği ile Öldürdü
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hemşire, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde bir hemşire, kendisini vurmakla tehdit ettiğini ileri sürdüğü nişanlısını av tüfeği ile vurarak öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Darsofa Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmadığı öğrenilen hemşire C.A. (25), babasının evinde nişanlısı Gökhan Evinç (28) ile kavga
etti. C.A., eve gelerek kendisini vuracağını ileri sürdüğü nişanlısına av tüfeği ile kurşun yağdırdı. Olay sonrası genç kadın 155'i arayarak, babasına ait av tüfeği ile nişanlısını vurduğunu bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Gökhan Evinç'in yaşamını kaybettiği tespit edildi. Ölen Evinç'in çok sayıda sabıkası bulunduğu iddia edilirken, olayla ilgili Asayiş Büro
ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:35 Kaynak: İHA
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