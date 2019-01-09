Son Dakika Haberleri: Hemşire ve İşçiyi Yaralayan Şüpheli 33 Gün Sonra Yakalandı

Hemşire ve İşçiyi Yaralayan Şüpheli 33 Gün Sonra Yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla rastgele ateş açması sonucu hemşire ve belediye işçisini yaralayan Sedat A. (45), 33 gün sonra yakalandı.

Hemşire ve İşçiyi Yaralayan Şüpheli 33 Gün Sonra Yakalandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla rastgele ateş açması sonucu hemşire ve belediye işçisini yaralayan Sedat A. (45), 33 gün sonra yakalandı. Çeşitli suçlardan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkan Sedat A., tutuklandı.

Olay, geçen 7 Aralık'ta Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri üzerindeki tabancayla 3 el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermiler o sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet'e isabet etti. Bilge sağ bacağından, Yönet ise karın boşluğundan yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

19 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından silahla ateş edenin Sedat A. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis Sedat A.'yı olaydan 33 gün sonra Güllerpınarı Mahallesi Demirel Sokak üzerindeki kıraathanede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Sedat A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuklandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

İşçi, Antalya, Güncel
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