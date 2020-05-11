Hemşire ve polis çiftin oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

AĞRI'da hemşire ve polis memuru olan çiftin Kütahya'da akrabalarının yanında kalan 8 yaşındaki oğlu Buğra'ya Sağlık-Sen Kütahya Şubesi sürpriz doğum günü hazırladı. Çift Ağrı'dan oğullarının doğum günü kutlamasını cep telefonundan görüntülü olarak izledi.

Ağrı'da hemşire olan Şerife Karışın ile polis memuru Ahmet Karışın, 8 yaşındaki oğulları Buğra'yı koronavirüs salgın süreci nedeniyle Kütahya'daki yakınlarının yanına bıraktı. Sağlık-Sen Kütahya Şube Başkanı Ahmet Lütfi Demirsöz ise ailesi yanında olmayan küçük Buğra'ya doğum günü nedeniyle sürpriz kutlama planladı. Demirsöz, pasta alarak Buğra'nın kaldığı eve gitti. Demirsöz, sürpriz karşısında şaşıran Buğra'nın pastasını kestiği anları ise Ağrı'da görev yapan Karışın çiftine cep telefonuyla görüntülü olarak izlettirdi. Ağrı'da da Sağlık-Sen Ağrı Şube başkanlığınca yılın annesi seçilen Şerife Karışın, "Öncelikle bu yılın annesi plaketini tüm sağlık çalışını annelerimiz adına alıyorum. Şuan çok mutluyum herkese çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım keşke yanında olabilseydik. Şu zor günlerde umut ediyorum ki bir an önce çocuklarımıza kavuşacağız. Benim gibi nice sağlık çalışanı anneler var. Bir an önce çocuklarına kavuşmalarını diliyorum. İki aydır çocuklarımdan ayrıyım" dedi.