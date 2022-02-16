Üye Girişi
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI - Son Dakika

HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI

16.02.2022 14:09

ELAZIĞ'da, hemşire Ayşe Çetintaş (42), yazdığı şiir kitaplarının geliri ile hastanedeki çocuklara oyuncak alarak, onları sevindirdi.

ELAZIĞ'da, hemşire Ayşe Çetintaş (42), yazdığı şiir kitaplarının geliri ile hastanedeki çocuklara oyuncak alarak, onları sevindirdi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan 20 yıllık ameliyat hemşiresi 2 çocuk annesi Ayşe Çetintaş, 4 yıldır insan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerini 2 kitapta topladı. Kitapları için imza günü düzenleyen Çetintaş, elde ettiği gelirle, hastanede tedavi gören çocukların eğlenebilmesi için oyuncak alarak hediye etti. Oyuncakları gören çocuklar ise sevindi.

'ÇOCUKLAR ADINA BİRŞEYLER YAPMAK İSTEDİM'

Çetintaş, yaklaşık 4 yıldır insan sevgisi üzerine yazdığı şiirlerini 2 kitapta topladığını ifade ederek, "İlk kitabım 'Sol Yanım', ikincisi 'Gözlerimdeki Sarhoşluk'. Onların gelirleriyle çocuklar adına bir şeyler yapmak istedim. Böyle bir proje baya bir vakittir aklımdaydı. Bunu faaliyete geçirmek istedim. Bunun için imza günü düzenledim. İmza günüme gelerek kitaplarımı satın alan, bu projeme destekte bulunan herkese, özellikle sağlık camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklara arabalar, kaydıraklar, top ve top havuzları gibi birkaç oyuncak aldım onları mutlu edebilmek adına. Anne olunca bir de doğurganlık özelliğimizden dolayı hassasiyetimiz var bu anlamda. Benim nazarımda bir çocuğun gülüşü dünyanın gülmesi ile eşdeğerdir. O yüzden bundan sonra ne kadar yazarsam gelirlerini çocuklar için kullanmak istiyorum. Bu anlamda desteğini esirgemeyen herkese de teşekkür ediyorum" dedi.

HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI
HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
14:21 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey, Ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşıyor!
14:10 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elektrik faturaları için: Kabine toplantısında görüşüp açıklama yapacağız
14:07 Ipsos CEO'su Gedik: En büyük ittifak yüzde 80'le ekonomiden memnun olmayanların ittifakı
14:03 Abdurrahim Albayrak'tan "Geri dön" çağrısına olumsuz yanıt
14:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlerle ilgili açıklama: Onlardan da yüzde 7 sözü aldık, toplamda indirim yüzde 14 olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:43:53. #1.11#
SON DAKİKA: HEMŞİRE, YAZDIĞI ŞİİR KİTAPLARININ GELİRİ İLE HASTANEDEKİ ÇOCUKLARA OYUNCAK ALDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement