Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi

23.06.2022 10:56

Adana'da 15 doktorun sistemine girip 7 milyon lira değerinde kanser ilacı alımı yaparak sattığı iddia edilen hemşire tutuklandı. Zanlı Nardane B., emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" açıklamasını yaptı.

Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, şüpheli hemşire Nardane B.'yi (48), 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

15 DOKTOR ADINA TALEP OLUŞTURDU

Yapılan çalışmada zanlının, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı. Zanlının ayrıca kanser hastası olmayan hastalara da kanser ilacı yazdığı belirlendi. Zanlı, aldığı ilaçları suç ortakları Levent E. ile Cem B.'ye verdiği, bu kişilerin de yasadışı yollardan satış yaptığı saptandı. Ayrıca zanlının bu işlemler karşılığında da 500 ila bin 500 lira arasında komisyon aldığı öne sürüldü.

Hastaneden 7 milyon liralık ilaç vurgunu! Tutuklanan hemşirenin ifadesi pes dedirtti

İFADESİ PES DEDİRTTİ: MADDİ DURUMUM İYİ DEĞİLDİ

Bir hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettişin görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından zanlının bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan, zanlının suç ortaklarının da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi. Zanlı Nardane B., emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurdane B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi Benzerlikleri inanılmaz! Zehra Güneş'in kardeşi görenleri şaşkına çevirdi Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi Karadeniz'in rengi değişti, görüntü şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
11:38 Bakan Soylu, "Marmaris'teki yangının çıkış nedeni sabotaj mı?" sorusuna cevap verdi: Tespit edilen bir şüpheli var
11:12 Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünden sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nun vasiyeti gündem oldu! "Beni çok sıkı takibe aldılar. Ölürsem beni siz yıkatın"
11:05 Hakkında nefret söylemleri ve küfürlü paylaşımlarda bulunulan Şahan Gökbakar, "Troll operasyonunu ortaya çıkardılar" diyerek EGM'ye teşekkür etti
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
10:52 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 11:46:30. #1.12#
SON DAKİKA: Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement