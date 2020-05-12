Hemşireler Günü - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Hemşireler Günü'nü kutladı.

Hacısalihoğlu, yayımladığı mesajda, özveri ve gayretleri ile mesleklerini her koşulda başarıyla yapan sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası hemşirelerin gününü kutladı.

İnsan yaşamının en zor günlerinin şüphesiz ki sağlığına kavuşmaya çalıştığı zamanlar olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Ülkemizin koronavirüs ile verdiği mücadelede doktorlarımızla birlikte en ön saflarda sorumluluk üstlenen hemşirelerimiz başarılarıyla kalplerimizi bir kez daha kazanmışlardır. Bu süreci hemşirelerimizin yoğun desteği ile aşmaktayız." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, bu vesileyle sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası olan bütün hemşirelerin bu anlamlı günlerini kutladığını kaydetti.