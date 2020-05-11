Hemşireler Haftası - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Hemşireler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, hemşireliğin, sağlık ekibinin en önemli unsurlarından biri olarak tedavi ve bakımın uygulanmasında anahtar rol oynayan meslek grubu olduğunu belirtti.

Hemşirelerin insana sevgi, ilgi, hoşgörü ve sabırla sağlık hizmetleri sunduğunu, sağlık hizmetleri alanında büyük sorumluluklar üstlendiğini aktaran Bilgin, bu meslek grubunun Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin sunumunda üstlendikleri görev ve sorumluluk anlayışıyla "önce insan" diyerek kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini kaydetti.

Hemşirelerin aldıkları eğitim ve görev anlayışıyla sağlık sorunları olan vatandaşlara umut ve yaşama sevinci kazandırabilmek için ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat ve ilgiyi göstererek gece gündüz demeden çalıştıklarını bildiren Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hemşireler bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti vererek, yurdumuzun her tarafında büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadırlar. Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için mücadele edilmektedir. Bu mücadelede hemşirelerimize büyük görevler düşmektedir.

Hiç şüphe yok ki, hemşirelerimiz bu sorumluluğun bilinci ile görevlerini en iyi şekilde layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaktadırlar. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde sağlığımız için büyük emekler veren tüm hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum."