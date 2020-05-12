Hemşireler Haftası - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hemşirelerin her türlü övgü ve takdiri hak ettiğini belirtti.

Bulut, yaptığı açıklamada, hemşirelerin 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası'nı kutladı.

Her yıl 12 Mayıs tarihinin tüm dünyada Hemşireler Günü ve bugünü içeren 12-18 Mayıs arasının da Hemşirelik Haftası olarak kutlandığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin koronavirüs ile mücadele ettiği bu günlerde büyük fedakarlıklarla görevlerini yerine getiren hemşirelerimizin, insan sağlığı için verdikleri bu onurlu hizmet, övgüyü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin bir rol oynayan, insan sevgisiyle dolu, şefkatle, sabırla yapılan bu kutsal ve onurlu mesleğin mensubu tüm hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı bu vesileyle kutlar, görevlerinde başarılar dilerim."