Hemşireler Haftası - Son Dakika

Uluslararası Hemşireler Haftası nedeniyle Dinar Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelere çiçekler verilerek günleri kutlandı.

Dinar Devlet Hastanesi Başhekimi Alparslan Çelik, hastanenin bütün birimlerini dolaşarak, hemşireleri kutladı.

Çelik, küresel salgın ile mücadele edilen dönemde de her zaman olduğu gibi insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin hemşirelerin çalıştığını belirterek, "Sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz." dedi.