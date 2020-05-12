Hemşireler Haftası - Son Dakika

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, meslekte 20 yılını dolduran hemşirelere plaket takdim etti.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hemşireler Haftası dolayısıyla Elif İkizer ve Sema Kandemir'e plaket verilirken, hemşirelere de karanfil dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Suat Zengin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının tedavisi kapsamında hemşirelerin büyük özveriyle çalıştığına dikkati çekti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının değerinin daha iyi anlaşıldığını aktaran Zengin, "Sağlık ordusunun en ön sırasında yer alan ve bu zorlu günlerde vermiş olduğu mücadeleyle takdir toplayan sevgili hemşirelerimizin hemşirelik haftasını canı gönülden kutlarım. Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde insanların sağlığı için büyük emek veren tüm hemşirelere teşekkürlerimi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.