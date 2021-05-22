Hemşireler kahkaha yogasında - Son Dakika

Hemşireler kahkaha yogasında

22.05.2021 11:29

Hemşireler kahkaha yogası ile tanıştı.

Hemşireler kahkaha yogası ile tanıştı. İnternet üzerinden yapılan etkinlikte pandemi döneminde yorulan ve tükenen hemşirelerin kahkaha yogası ile tanışması sağlanarak hem kahkaha yogasının faydalarından yararlanmaları hem de kahkaha yogasını öğrenerek bu dönemde bireysel başetme mekanizması olarak kullanmaları sağlandı.

Yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinde hemşireler özellikle izinsiz/molasız uzun çalışma saatleri, çalışmayı zorlaştıran koruyucu ekipmanlar ile çalışma, fazla hasta sayıları nedeniyle iş yükünün artması, aile ve sosyal destek kaynaklarından uzak olma, hastalık bulaşma riski, bakım verilen hastaların veya ekip arkadaşlarının kaybına tanık olma gibi nedenlerle tükenmişlik, umutsuzluk, korku, uyku problemleri ile ilişkili depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete bozukluğu gibi ruhsal problemler yaşıyorlar.

Hintli bir tıp doktoru olan Dr. Madan Kataria tarafından temelleri atılan kahkaha yogası kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşan ve kişilerin motivasyonlarını arttırmak, streslerini azaltmak için uygulanıyor. Ayrıca bedene daha fazla oksijen girmesini sağladığı için stresi azaltarak vücudun, endorfin hormonu (mutluluk hormonu) salgılamasına neden oluyor ve böylece kişi kendisini daha iyi hissederek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dolaşım sistemini hızlandırıp ve dengeler, içe atılan ve bastırılan duyguların dışarıya vurulmasını; zihinde toplanan negatif düşüncelerin ve kaygıların kahkaha yoluyla giderilmesini sağlıyor. Bireylerin enerji ve motivasyonlarını yükselterek böylece karşılaştıkları problemlere daha pozitif bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Etkinlik ile kahkaha yogasının bu faydalarından yola çıkarak Hemşireler gününde pandemi döneminde yorulan ve tükenen hemşirelerin kahkaha yogası ile tanışması sağlanarak hem kahkaha yogasının faydalarından yararlanmaları hem de kahkaha yogasını öğrenerek bu dönemde bireysel başetme mekanizması olarak kullanmaları amaçlandı.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Aslı Sis Çelik, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Aydın, Dr. Öğretim Üyesi Seda Karaman, Öğr. Gör. Dr. Tülay Kılınç ve Araş. Gör. Dr. Süheyla Yaralı tarafından "Günümüz Kahkahalarla Dolsun" başlıklı Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında düzenlenen Kahkaha Yogası 130 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Kahkaha Yogası Master Eğitmen İpek Ateşalp ve kahkaha Yogası Lideri olan Doç. Dr. Aslı Sis Çelik'in birlikte yönettikleri etkinlik ortalama 1 saat sürdü ve katılımcılar kahkahalara boğuldu. Etkinlik sonunda Doç. Dr. Aslı Sis çelik katılımcıların 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Etkinlikteki desteklerinden dolayı Kahkaha Yogası Master Eğitmen İpek Ateşalp'e, Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezine ve Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne teşekkür etti.

Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında
Hemşireler kahkaha yogasında

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, İnternet, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hemşireler kahkaha yogasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla ABD'nin gizli ordusu ifşa oldu! Bütçesi sağlam, gücü CIA'den 10 kat fazla Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker çıkışı: Şanlı yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu göstermesi lazım Balık aşkı ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 841 bin TL'ye tekne aldı Balık aşkı ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 841 bin TL'ye tekne aldı Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Fatih Terim'le ilgili belirsizlik sürerken Hasan Şaş'tan sürpriz bir paylaşım geldi: Emrindeyim Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Husumetli aileler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 6 yaralı Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor! Taraftar kahrolacak Çiftçiler daha önce böyle bir kuraklık görmedi! Konya Ovası'nda tarlalar mera oldu Çiftçiler daha önce böyle bir kuraklık görmedi! Konya Ovası'nda tarlalar mera oldu Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı Akşener'in ziyareti sırasında korumalar tarafından darbedilen esnaf o anları anlattı

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Kocasının amcasıyla kaçan kadın Kocasının amcasıyla kaçan kadın "Onunla evlenmek istiyorum" dedi, ailesi canlı yayında fenalık geçirdi         
12:30
500 bin liralık ödülle Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi 500 bin liralık ödülle Gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi         
12:24
Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum Şarkıcı Sinead O'Connor'dan korkunç itiraf: Şarkıcı Prince'in evindeki tacizden kaçarak kurtuldum         
12:00
Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü Sevgilisiyle kavga eden kadın, ikinci kattan lüks aracın cam tavanına düştü         
11:35
Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Borcunu peşin ödeyene ÜFE üzerinden yüzde 90 indirim yapılacak         
11:24
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü         
11:06
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu Görev başındaki bekçinin acı sonu! Önce ayağını kaybetti, sonra şehit oldu         
10:21
Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait Çakarlı araçla emniyet şeridinden giden futbolcu Adem Büyük'ün eşinden ilk açıklama: Araç tanıdığımız bir siyasetçiye ait         
10:19
Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi Aldığı sıfır araç kabusu oldu, beklediği karar mahkemeden 7 yıl sonra geldi         
09:58
Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi Aldatıldığını sosyal medyada gördüğü fotoğraflar sayesinde öğrendi         
09:56
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak         
08:35
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2021 13:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hemşireler kahkaha yogasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement