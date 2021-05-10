HEMŞİRELERDEN 'HEMŞİRELER GÜNÜ' İÇİN KLİP - Son Dakika

GAZİ Üniversitesi Hastanesi hemşireleri, 'Hemşireler Günü' nedeniyle, koronavirüs salgını sürecinde hastane koridorlarında verdikleri mücadeleyi klipte anlattı.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hemşireler, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle hazırladıkları klipte, koronavirüs salgını sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren meslektaşlarının mesajlarını paylaştı. Hemşire olmanın ne demek olduğunu birer cümleyle anlatan hemşireler, kamera karşısına geçerek bu zorlu günlerde mesleklerini büyük bir tutkuyla icra ettiklerini ifade etti. Koronavirüs salgını sürecinde hastane koridorlarında verdikleri mücadeleleri anlatan hemşirelerin kimi yaşadığı duygusal anları kimi ise mesleğinin güzel yanlarını da dile getirdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise, hemşirelerin göstermiş olduğu fedakarlığın paha biçilemez olduğu bu dönemde; mücadelelerinin farkında ve onların yanında olduklarını belirterek, "Bizler sağlığa uzanan bu yolda beraber yürüyen çalışma arkadaşlarıyız. Hiçbir koşulda hastalarını ihmal etmeyen özverili, fedakar ve kahramanca çalışan tüm hemşirelerimizin 'Hemşireler Günü' kutlu olsun" dedi. Yıldız, bu özel günün anısına hastanenin tüm bölümlerinde görev yapan hemşireler adına, üniversitenin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara'da oluşturulan hatıra ormanında fidanlar dikildiğini ve sertifikalarının da hemşirelere hediye edildiğini ifade etti.