Hemşirelerden korona virüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere anne şefkati - Son Dakika

Hemşirelerden korona virüse yakalanan yeni doğmuş bebeklere anne şefkati

YOZGAT - Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde doğduktan sonra temaslı olarak korona virüse yakalanan bebeklerle hemşireler özel olarak ilgileniliyor. Hemşireler korona virüse yakalanan bebeklere anne şefkatiyle yaklaşıyor.

Yozgat Şehir Hastanesinde korona virüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Korona virüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor. Yeni doğan bebekler, sağlık kontrolleri ve korona virüs testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yeni doğan yoğun bakım servisine alınıyor. Burada süreç içerisinde korona virüs tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onların uyumalarını sağlıyor. Korona virüs salgınına yakalanan minik fertlere anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar onların her türlü ihtiyacı ile ilgileniyor. Anne ve bebeğin kavuşmasını da hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin korona virüs testlerinin negatife gelmesiyle birlikte anne, bebeğine kavuşuyor.

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi Rukiye Kıyak, bebeklere anne şefkati ile yaklaştıklarını söyleyerek, "Yozgat Şehir Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde korona virüs taşıyan bebek hastalarımızın bakım ve tedavileri, annelerinden ayrı kaldığı bu süreçte bizim tarafımızdan yapılmakta. Anne şefkati ile yaklaştığımız bebeklerimizin beslenmeleri, kişisel bakımları ve tedavileri yapılmaktadır. Kendi çocuklarımız gibi yaklaştığımız bebek hastalarımızı okşayarak, severek bakımlarını yapmaktayız. Annelerinden ayrı kaldıkları bu süreçte annelerinin yokluklarını hissettirmemeye çalışıyoruz. Annelerinin de içleri huzurlu bir şekilde bebeklerinin tedavi sürecinin bitmesini beklemektedirler. Tedavilerinden sonra bebeklerini annelerine teslim ediyoruz" dedi.

Hemşire Nuriye Doğan ise, "Korona virüse yakalanan bebeklerimize yoğun bakım ünitemizde bakıyoruz. Anneleri yanındaymış gibi bebeklerimize bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz. Uyumalarını sağlıyoruz, mamalarını veriyoruz. Burada anne şefkatinden hiçbir şekilde mahrum kalmıyorlar. En iyi şekilde bakıyoruz onlara" şeklinde konuştu.