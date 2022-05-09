Hemşirelerden tiyatro gösterisi - Son Dakika
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Hemşirelerden tiyatro gösterisi

09.05.2022 22:32

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde görevli hemşirelerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde görevli hemşirelerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi.

Hemşirelik Haftası kapsamında PAÜ Hastanesi anestezi ve dahiliye yoğun bakımı, ameliyathane ve psikiyatri servislerinde görevli 12 hemşire yazdıkları "Geçmişten günümüze sağlık uygulamaları" isimli tiyatro oyununu üniversite tiyatro salonunda sergiledi.

İlk kez sahne deneyimi yaşayan hemşireler, kaleme aldıkları Hierapolis Antik Kenti'nde geçen oyunda, senaryo gereği antik dönemden günümüze kadar sağlık görevlilerin uygulamalarını aktarmaya çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren ve tek perdeden oluşan oyunu PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, PAÜ Hastaneleri Başhemşiresi Demet Ekici ve çok sayıda hemşire izledi.

Oyun sonunda tiyatro elbiselerini çıkartarak üniformalarını giyen hemşireler zeybek oynayıp Türk bayrağı açtı. Bu sırada izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Hemşirelerden tiyatro gösterisi
Hemşirelerden tiyatro gösterisi
Hemşirelerden tiyatro gösterisi
Hemşirelerden tiyatro gösterisi
Hemşirelerden tiyatro gösterisi

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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