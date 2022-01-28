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Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor - Son Dakika

Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor

28.01.2022 20:05

Konya'da yüksekten düşme nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen yaralıya müdahale eden 1'i kadın 4 hemşire, çıkan tartışmada hastanın yakını 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Müdahaleyi beğenmeyen hasta yakını, hemşirelere, "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüksekten düşen ve ismi açıklanmayan yaralı 1 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşireler Akif Şengül, Bilal Özledim, Nazan Ongül ve Celalettin Yazar, hastaya müdahale etmeye başladı.

"SİZİN MAAŞINIZI BİZ ÖDÜYORUZ"

Bu sırada hastanın bir yakını, müdahalenin iyi yapılmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Çıkan tartışmada hasta yakını, Akif Şengül'e "Sizin maaşını biz ödüyoruz. Senin gibiler dayağı hak ediyor" dedi. Tartışmaya hastanın diğer 2 yakını da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları Ö.E, M.Ş. ve K.Ş, 4 hemşireye saldırdı. Hemşireler aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı hemşirelere mesai arkadaşları müdahale etti. Saldırganlar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. tutuklanırken, M.Ş. ve K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRIYA TEPKİ

Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Dr. Ahmet Uzunay, saldırıya tepki göstererek, "Konya Şehir Hastanesi Acil Servisinde yaşanan şiddet olayında bir grup tarafından acil servis çalışanları darp edilmiş olup. Bir sağlık çalışanının eli kırılmıştır, bir sağlık çalışanının dudağı patlamış ve bir kadın sağlık çalışanı kulağına darbe almıştır. Maalesef şiddet olaylarına verilen cezalar caydırıcı olamıyor. Saldırganların cezalandırılması noktasında maalesef ya hukuki boşluklar mevcut ya da var olan mevzuatın uygulanmasında zafiyet bulunmaktadır. Adalet herkes için eşit ve hakkaniyetli işlesin. Bu konuda gündemimiz net, hedefimiz tektir. Sağlık çalışanları olarak sesimizin duyulmasını, mesajlarımızın alınmasını, şiddete çözümün artık ertelenmemesini, mesleğimizin daha fazla örselenmemesini istiyoruz" dedi.

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Şehir Hastanesi, Konya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hemşirelere saldıran hasta yakını: Senin gibiler dayağı hak ediyor - Son Dakika
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