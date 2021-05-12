Hemşireleri bu anlamlı günlerinde unutmadılar - Son Dakika

Hemşireleri bu anlamlı günlerinde unutmadılar

Özel İmperial Hastanesi Yönetimi Hemşireler Günü'nde hastanede çalışan hemşirelere birer karanfil vererek anlamlı günlerini unutmadılar.

Özel İmperial Hastanesi Yönetimi Hemşireler Günü'nde hastanede çalışan hemşirelere birer karanfil vererek anlamlı günlerini unutmadılar. Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol, beraberinde Müdür Yardımcısı Perihan Sarıdaş, Kurumsal iletişim Müdürü Sema Küçükosman ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşe Şarli ile birlikte hastanede görev yapan hemşirelere karanfil vererek Hemşireler Günü'nü kutladılar. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Nevzat Akkol, hemşirelik hizmetinin sağlık sektörünün olmazsa olmazlarından olduğunu ifade ederek, "Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan değerli hemşirelerimizin hemşireler gününü kutluyorum" dedi. - TRABZON

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